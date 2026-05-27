Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei und einem weiteren Pkw

Wolfenbüttel, Neuer Weg/ Friedrich-Wilhelm-Straße, 27.05.2026 gegen 13:00 Uhr

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich ein Verkehrsunfall zwischen einem unter Inanspruchnahme von Sonderrechten- und Wegerechten fahrenden Funkstreifenwagen der Polizei und einem Pkw VW.

Bei dem Unfall wurden die Fahrzeugführerin des PKW, sowie das mitfahrende Kind leicht verletzt und mussten zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden.

Genaue Hintergründe zum Unfallhergang werden nun ermittelt.

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