Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges

38272 Bugdorf-Nordassel / 31185 Söhlde-Nettlingen, Feldfläche an der L474 Sonntag, 24.05.26, ca. 15:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges auf einer Feldfläche zwischen Burgdorf-Nordassel und Nettlingen. Der 38-jährige Pilot aus Bad Salzdetfurth stellte während des Fluges einen mutmaßlichen technischen Defekt mit sinkender Motorleistung fest und musste die Maschine auf eine Feldfläche notlanden. Der Landeort wurde unverzüglich durch Polizei- und Feuerwehrkräfte abgesperrt und -gesichert; zudem wurde einen Rettungswagen zum Landeort entsandt. Glücklicherweise wurden weder der Pilot noch sein 57-jähriger Begleiter verletzt. Lediglich die Feldfläche wurde geringfügig beschädigt.

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis 38229 Salzgitter-Hallendorf, Hackenbeek Sonntag, 25.05.26, ca. 18:15 Uhr

Am frühen Sonntagabend konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der mit seinem Pkw unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs war. Der 38-jährige Mann aus Salzgitter war den Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Salzgitter-Hallendorf aufgefallen. Zunächst konnte er im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen. Kurz darauf stellen die Beamte Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

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