Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.05.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Hochzeits-/Autokorso im Bereich Salzgitter mit Schussabgaben durch Schreckschusswaffen aus zwei fahrenden Pkw

38226 / 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße / Marktplatz Schölkegraben / Westfalenstraße Durch Anrufer wurde ein Autokorso von ca. 20 Fahrzeugen in Höhe der Nord-Süd-Straße in Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt gemeldet. In diesem Zusammenhang wurden eine unbekannte Anzahl an Schüssen mittels Schreckschusswaffen aus zwei Fahrzeugen gemeldet. Die Fahrzeuge konnten letztlich sowohl am Marktplatz Schölkegraben und der Westfalenstraße durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei konnten durch Zeugenaussagen zwei Fahrzeuge als Verursacher ermittelt werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten in jedem der zwei Fahrzeuge eine Schreckschusswaffe samt dazugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Sämtliche Fahrzeugführer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer Gefährderansprache vor Ort entlassen. Als Grund für den Autokorso wurde eine Hochzeitsveranstaltung im Raum Salzgitter benannt.

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