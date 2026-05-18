Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen beobachten vier Einbrecher

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Freitag, 15. Mai, sind vier bislang unbekannte Personen offenbar in ein Haus an der Straße Am Hoverkamp in Kaarst-Nord eingebrochen. Sie brachen nach ersten Erkenntnissen vom Gehweg aus ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Der Spurenlange folgend versuchten die Einbrecher im Inneren, einen Tresor mit einem Winkelschleifer aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Beim Verlassen des Hauses wurden Passanten auf das verdächtige Quartett aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese stelle den Einbruch fest. Um sicherzugehen, dass durch die bei den Schleifarbeiten entstandene Rauchentwicklung keine Brandgefahr besteht, wurde außerdem die Feuerwehr hinzugezogen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ, weshalb die Ermittler des Kiminalkommissariats 14 nun um weitere Zeugenhinweise bitten. Die Tatverdächtigen waren zumindest zum Teil maskiert, genaue Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Geflüchtet sind sie möglicherweise in einem blauen Pkw der Marke Passat mit Städtekennung DN.

Insgesamt schlugen Einbrecher in der vergangenen Woche 13-mal im Rhein-Kreis Neuss zu. Jeweils zwei Taten ereigneten sich in Kaarst und Grevenbroich, vier in Neuss und fünf in Meerbusch. In allen Fällen ermittelt die Polizei.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Einbrecher häufig unter Zeitdruck und mit einfachem Werkzeug vorgehen. Deswegen können schon einfache Sicherungsmaßnahmen an besonders gefährdeten Stellen - Terrassentüren, Fenstern oder Türen - helfen, unerwünschte Eindringlinge abzuschrecken. Hierfür bietet die Polizei kostenlose Beratung für Mieter und Eigentümer von Häusern und Wohnungen. Die Experten des Bereichs Kriminalprävention kommen zu Ihnen und geben Tipps zu möglichen Sicherungsmaßnahmen. Ein Termin kann ebenfalls unter der Nummer 02131 3000 vereinbart werden.

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