Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohner überrascht Einbrecherin

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Meerbusch (ots)

Durch laute Geräusche wurde ein Hausbewohner am Mittwoch (13.05.), gegen kurz vor 15:00 Uhr, auf einen Einbruch in sein Einfamilienhaus am Brühler Weg in Büderich aufmerksam.

Der Meerbuscher befand sich im Keller seines Hauses, als er mehrfach laute Geräusche hörte, die er zunächst nicht zuordnen konnte. Nachdem der Mann ins Erdgeschoss des Hauses zurückgekehrt war, bemerkte er eine weibliche Person im Garten, die gerade versuchte, die Terrassentür aufzubrechen.

Nachdem die Person den Hausbewohner bemerkt hatte, flüchtete sie mithilfe einer Mülltonne über das Gartentor in Richtung Brühler Weg. Es war ihr bis dahin nicht gelungen, in das Haus einzudringen und etwas zu stehlen.

Die Unbekannte mit langen schwarzen Haaren soll während der Tat eine schwarze Jacke und Handschuhe getragen haben.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur der Täterin.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Den Betroffenen eines Wohnungseinbruchs stehen neben den Beratern für Einbruchschutz auch die Opferschützer der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Kontakt und Information unter 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-im-rhein-kreis-neuss.

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