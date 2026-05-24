Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 23.05.2026, 09:00 Uhr - 24.05.2026, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Zeit: Samstag, 23.05.2026, 14:19 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger.

Hergang: Am Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 47-jähriger Mann aus Salzgitter steckte eine Getränkedose in seine Hosentasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter den Mann auf den Diebstahl ansprach, reagierte dieser aggressiv und stieß den 28-jährigen Mitarbeiter zu Boden. Der Mitarbeiter erlitt hierbei leichte Schmerzen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Schüsse mit Schreckschusswaffen bei Hochzeitskorso

Zeit: Samstag, 23.05.2026, 14:28 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Nord-Süd-Straße.

Hergang: Im Rahmen eines Hochzeitskorsos in Richtung Salzgitter-Lebenstedt gaben mehrere Beteiligte Schüsse mit Schreckschusswaffen im öffentlichen Raum ab, ohne über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zu verfügen. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten die Beteiligten und stellten zwei Schreckschusswaffen samt dazugehöriger Munition sicher.

Gegen mehrere Beteiligte wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Mehrere Ruhestörungen im Stadtgebiet

Zeit: Samstag, 23.05.2026, bis Sonntag, 24.05.2026.

Ort: Stadtgebiet Salzgitter.

Hergang: Im Verlauf des Wochenendes kam es im Bereich Salzgitter-Bad und Gebhardshagen zu mehreren Einsätzen wegen Ruhestörungen. Unter anderem wurden Polizeikräfte aufgrund lauter Musik bei Feiern, aus Wohnungen sowie aus einer Bar alarmiert. In einem Fall beschallten Jugendliche mit lauter Technomusik eine gesamte Nachbarschaft, sodass eine Musikbox sichergestellt werden musste. In den übrigen Fällen wurden die Verantwortlichen zur Ruhe ermahnt und auf mögliche Folgemaßnahmen hingewiesen.

Die Einsatzkräfte leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen ruhestörenden Lärms ein.

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