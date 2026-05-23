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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 22.05.2026, 09:00 Uhr - 23.05.2026, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl von Fahrrädern und Aluminiumprofilen.

Zeit: Freitag, 22.05.2026, 09:45 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Am Kohlenhof.

Hergang: Am Freitagvormittag entwendeten drei Beschuldigte zwei vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrräder sowie mehrere Aluminiumprofile. Eine aufmerksame Zeugin konnte das Kennzeichen des mutmaßlich genutzten Täterfahrzeuges ablesen. Das Fahrzeug war bereits zuvor im Stadtgebiet polizeilich kontrolliert worden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 entgegen.

Diebstahl und Beschädigung eines E-Scooters.

Zeit: Freitag, 22.05.2026, zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Bodenbacher Ring, Realschule Gebhardshagen.

Hergang: Bislang unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum einen E-Scooter vom Fahrradparkplatz der Realschule Gebhardshagen. Im weiteren Verlauf wurde der E-Scooter bei einer Jugendgruppe festgestellt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen zur Täterschaft an.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen mit Hinweisen, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt.

Zeit: Freitag, 22.05.2026, 12:15 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger.

Hergang: Im Rahmen einer Fahrzeugdurchsuchung in einem anderen Ermittlungsverfahren fanden Polizeibeamte verschreibungspflichtige Medikamente in einem Pkw auf. Der Beschuldigte gab nach erfolgter Belehrung an, die Medikamente aus der Türkei eingeführt zu haben. Ein erforderliches Rezept konnte er nicht vorlegen. Die Medikamente wurden sichergestellt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Kranz
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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