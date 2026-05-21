Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 21.05.2026: "Fit im Auto" - Fahrtraining für Senioren RESTPLÄTZE

Peine (ots)

Das Seminar "Fit im Auto" für automobile Senioren, ins Leben gerufen von der Verkehrswacht Niedersachsen, dem Fahrlehrerverband Niedersachsen und der niedersächsischen Polizei, findet seit 2015 auch im Landkreis Peine statt. Das Team aus Polizeibeamten, Verkehrssicherheitstrainer und Fahrlehrer bietet Restplätze für folgende Termine für interessierte Senioren an: 18.6.26 und am 23.7.26 Die 5-stündigen Seminare werden nach jetziger Planung wieder gegen 08:00 Uhr, auf dem Gelände der Kernstadtfeuerwehr Peine, Werner-Nordmeyer-Str. 21, 31226 Peine, beginnen. Im theoretischen Teil wird auf "neue (und längst vergessene) Regeln" im Straßenverkehr eingegangen. Im praktischen Teil werden Handling- und Bremsübungen unter Leitung des Verkehrssicherheitstrainers durchgeführt. Kleine Ausfahrten in Stadtgebiet, mit einem erfahrenen Fahrlehrer an der Seite, runden das Seminar ab. Die Seminargebühr beträgt, wie in den letzten Jahren, 40,- EUR. Interessierte Personen können sich über Stefan Kükelhahn, Polizei Peine, unter 05171/999111, oder stefan.kuekelhahn@polizei.niedersachsen.de, anmelden.

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