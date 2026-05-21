Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Heiningen, zwischen dem 19.05.2026, 19:00 Uhr und dem 20.05.2026, 07:30 Uhr

Unbekannte Täterschaft entwendete in Heiningen mehrere hochwertige Fahrräder. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte die Täterschaft unter anderem Fahrradschlösser beschädigt und konnte so die Fahrräder entwenden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

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