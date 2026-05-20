Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Wolfenbüttel, K66 zwischen Groß Stöckheim und Leiferde

Der 24-jährige Fahrer eines VW befuhr die K66 in Richtung Groß Stöckheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der VW Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. Der 24-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, der 47-jährige Fahrer des Opels erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung der K66.

Eine genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt, wurde aber auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag geschätzt.

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