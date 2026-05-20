Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 20.05.2026: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Peine (ots)

Am 19.05.2026, gegen 17.50 Uhr entwendet eine männliche Person Bekleidungsgegenstände bei Takko im Einkaufzentrum Broistedt. Die Diebstahlsicherung löste beim Verlassen einen Alarm aus, so dass Mitarbeiter darauf aufmerksam wurden. Der Täter konnte bis in die Nähe einer dortigen Tiefgarage verfolgt werden. Kurze Zeit später teilten bislang unbekannte Zeugen den Mitarbeitern mit, dass sie den auffälligen Täter beobachtet hätten. Den Mitarbeitern der Fa. Takko wurden durch die Zeugen auch Fotos bzw. Videos vom Verdächtigen gezeigt. Leider wurde in der Aufregung versäumt sich Daten der Zeugen zu notieren. Die Polizei in Vechelde bittet die aufmerksamen Zeugen nun sich zu melden, 05302 93049-0.

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