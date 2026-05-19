Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 19.05.2026: Rettungskräfte bedroht und angegriffen

Peine (ots)

In den frühen Stunden des 18.05.2026 benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung durch die Polizei in Neubrück. Die Rettungswagenbesatzung ist gerufen worden, weil ein offenbar schwer betrunkener Mann hilfsbedürftig war. Nachdem sie mit der Erstversorgung des 35-Jährigen begonnen hatten, wurde dieser aber zunehmend verbal ausfallend und schlussendlich sogar handgreiflich gegenüber den Helfern, woraufhin die Polizei in Peine zur Unterstützung gerufen wurde. Zwischenzeitlich verließ der 35-Jährige den Rettungswagen und entfernte sich in ein Waldstück. Aufgrund seines Zustandes, der Witterung und des Geländes, Gräben und teilweise sumpfartige Flächen, bestand für den Mann trotz seines Verhaltens eine Gefahr für Leib und Leben, so dass sofort eine größere Suchaktion gestartet werden musste. Weitere Streifenwagen aus umliegenden Dienststellen, eine Drohne des Deutschen Roten Kreuzes und die Feuerwehr kamen zum Einsatz, ein Polizeihubschrauber hätte ebenfalls zur Verfügung gestanden. Nach rund anderthalb Stunden konnte der Mann dann gefunden und ins Klinikum Peine transportiert werden. Allerdings hatte er sich nicht beruhigt, weswegen der Transport von Polizisten begleitet werden musste. Während der Fahrt begann er im Rettungswagen zu randalieren, außerdem beleidigte und bedrohte er die Rettungskräfte weiterhin auf das Übelste. Nach kurzer Behandlung im Krankenhaus wurde der 35-Jährige ins Gewahrsam der Polizei Peine eingeliefert. Mehrere Strafverfahren erwarten ihn in der Folge.

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