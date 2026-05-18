POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 18.05.2026: Kuh im Straßenverkehr
Peine (ots)
Am Morgen des 17.05.2026 wurde der Polizei in Peine mitgeteilt, dass in Adenstedt eine Kuh auf der Ortsdurchgangsstraße unterwegs sei. Vor Ort stellte eine Streifenwagenbesatzung dann auch tatsächlich eine Kuh, genauer ein Highlandrind, fest. Das Tier, völlig entspannt beim morgendlichen Spaziergang, war offenbar ausgebüxt. Der Halter konnte schnell ausfindig gemacht werden und sammelte sein Rind wieder ein.
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