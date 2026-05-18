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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 18.05.2026: Kuh im Straßenverkehr

Peine (ots)

Am Morgen des 17.05.2026 wurde der Polizei in Peine mitgeteilt, dass in Adenstedt eine Kuh auf der Ortsdurchgangsstraße unterwegs sei. Vor Ort stellte eine Streifenwagenbesatzung dann auch tatsächlich eine Kuh, genauer ein Highlandrind, fest. Das Tier, völlig entspannt beim morgendlichen Spaziergang, war offenbar ausgebüxt. Der Halter konnte schnell ausfindig gemacht werden und sammelte sein Rind wieder ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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