Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 17.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Pflichtversicherung

Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße, Tankstelle, 16.05.2026, gegen 06:35 Uhr

Beamte des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad kontrollierten auf dem Gelände einer Tankstelle einen Transporter. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass für das ausländische Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand und zudem keine Kraftfahrzeugsteuern im Inland entrichtet wurden. Den 38-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haverlah, Hauptstraße, 16.05.2026, gegen 10:45 Uhr

Im Bereich Haverlah kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad ein Pkw-Anhänger-Gespann. Dabei wurde festgestellt, dass die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination die erlaubten 3.500 Kilogramm deutlich überschritt. Die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE konnte der 39-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter nicht vorweisen. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne Pflichtversicherung / Überladung um knapp eine Tonne

Baddeckenstedt, Zur Rast, 16.05.2026, gegen 15:00 Uhr

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Baddeckenstedt wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen Transporter aufmerksam, dessen drei Insassen nicht angeschnallt waren. Eine anschließende Kontrolle deutete auf eine erhebliche Überladung hin, sodass eine Wiegung des Fahrzeugs veranlasst wurde. Im Ergebnis wurde eine Überladung von 28 Prozent festgestellt. Das Fahrzeug war um 980 Kilogramm überladen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle und Durchsicht der ausländischen Fahrzeugdokumente stellten die Beamten zudem fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem 20-jährigen Fahrzeugführer sowie seinen beiden Mitfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Umweltverschmutzung durch Altöl

Salzgitter-Gebhardshagen, Feldweg nördlich von Gebhardshagen, 16.05.2026, gegen 16:10 Uhr

Aufmerksame Spaziergänger beobachteten auf einem Feldweg zwischen dem Bach "Ahrbeek" und der Nord-Süd-Straße nördlich von Gebhardshagen, wie der Fahrer eines VW Golf Plus offenbar einen Ölwechsel an seinem Fahrzeug durchführte. Das Altöl wurde hierbei auf dem befestigten Feldweg abgelassen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug vom Ereignisort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf Plus (älteres Modell) mit Kunststoffradkappen und einem bläulichen Dach gehandelt haben. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter konnte die Öllache abbinden und ein Versickern in das Erdreich verhindern. Die zuständige Umweltbehörde wurde informiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Umweltverschmutzung in Verbindung mit dem unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen eingeleitet. Zeugen und Anwohner, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Gebhardshagen zu melden.

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