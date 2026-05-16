Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 16. Mai 2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Mittwoch, 13.05.2026, 17:00 Uhr - Freitag, 15.05.2026, 18:15 Uhr Am Kruggarten, 38300 Wolfenbüttel, Ortsteil Linden

Im o.g. Zeitraum ereignete sich in der Straße "Am Kruggarten" in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt und unerkannt vom Unfallort entfernt hat. Beschädigt wurde hierbei ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW ID.7. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang nicht gemacht werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

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Diebstahl eines Pedelecs

Mittwoch, 13.05.2026, 21:00 Uhr - Freitag, 15.05.2026, 11:00 Uhr Am Heckenkamp, 38302 Wolfenbüttel

Im o.g. Zeitraum wurde in der Straße "Am Heckenkamp" aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Pedelec entwendet. Hierbei betrat ein bislang unbekannter Täter den unverschlossenen Kellerbereich und entwendete in der Folge das mit einem Steckschloss gesicherte schwarze Pedelec der Marke Hercules. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter oder zum Verbleib des entwendeten Pedelecs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

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