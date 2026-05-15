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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

Wolfenbüttel, Schloßplatz, 12.05.2026, 22:00 Uhr - 13.05.2026, 17:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte zu verschaffen. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang der Täterschaft jedoch nicht. An dem Fenster entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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