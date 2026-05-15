POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.05.2026
Wolfenbüttel (ots)
Versuchter Einbruch in eine Gaststätte
Wolfenbüttel, Schloßplatz, 12.05.2026, 22:00 Uhr - 13.05.2026, 17:00 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte zu verschaffen. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang der Täterschaft jedoch nicht. An dem Fenster entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.
Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
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Polizei Wolfenbüttel
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Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
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