Feuerwehr Düren

FW Düren: Zimmerbrand auf Balkon - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Düren (ots)

Am Freitag, dem 1. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Düren um 13:55 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Joachimstraße im Dürener Norden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Brand auf einem rückwärtig gelegenen Balkon im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses festgestellt. Eine Ausbreitung auf die angrenzende Wohnung drohte.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich keine Personen in gefährdeten Bereichen. Alle Bewohner hatten sich bereits eigenständig ins Freie begeben. Die betroffene Wohnung war verschlossen, es befand sich jedoch niemand darin.

Die Brandbekämpfung wurde umgehend über einen Außenangriff aus dem rückwärtigen Gartenbereich eingeleitet. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnte das Feuer auf dem Balkon zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung in die Wohnung verhindert werden.

Im Anschluss wurde der betroffene Bereich über eine tragbare Leiter begangen. Es erfolgten Kontrollmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, der Löschzug Mitte, die Löschgruppen Arnoldsweiler, Birkesdorf, Echtz und Mariaweiler, der Führungsdienst sowie die Führungsunterstützungsgruppe der Feuerwehr Düren.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte rund 45 Minuten im Einsatz. Für die Dauer der Maßnahmen waren die Joachimstraße sowie die Meckerstraße gesperrt.

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