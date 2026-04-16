Feuerwehr Düren

FW Düren: Gemeldeter Dachstuhlbrand in Gürzenich - Feuerwehr schnell erfolgreich

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Düren (ots)

Am Mittwoch, dem 15. April 2026, wurde die Feuerwehr Düren um 16:25 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Ortslage Düren-Gürzenich alarmiert. Einsatzort war die Schillingstraße. Unmittelbar nach Alarmierung rückten umfangreiche Einsatzkräfte zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Wohnhauses festgestellt, woraufhin umgehend eine umfassende Erkundung eingeleitet wurde. Zu keiner Zeit bestand eine Gefährdung für Personen. Zur weiteren Erkundung wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und innerhalb weniger Minuten vollständig gelöscht werden. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppen Gürzenich, Birgel, Derichsweiler, Mariaweiler und die Führungsunterstützungsgruppe. Ein Rettungswagen befand sich vorsorglich an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düren im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Schillingstraße durch die Polizei gesperrt.

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