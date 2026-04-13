Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall in Düren-Birkesdorf - Pkw-Fahrerin nach Alleinunfall befreit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Am Montag, dem 13. April 2026, wurde die Feuerwehr Düren um 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person in die Ortslage Düren-Birkesdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Alleinunfall vorgefunden. Eine Pkw-Fahrerin war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Grundstückseinfassung eines angrenzenden Hauses gefahren. Infolgedessen stürzte das Fahrzeug auf die Seite und blieb dort liegen. Die Patientin wurde ansprechbar im Fahrzeug vorgefunden und mittels patientenorientierter Rettung schonend befreit. Nach rund 30 Minuten konnte sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße Weidenpesch vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Düren war gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Kreises Düren und der Stadt Düren mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Mischdienstes, der Löschgruppe Birkesdorf sowie der Führungsunterstützungsgruppe.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell