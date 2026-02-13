Feuerwehr Düren

FW Düren: Für Kinderprinz Tom II. geht es bei der Feuerwehr hoch hinaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düren (ots)

Große Freude herrschte heute bei der Feuerwehr Düren: Kinderprinz Tom II. konnte seinen krankheitsbedingt verschobenen Besuch nun nachholen und wurde herzlich in der Feuer- und Rettungswache empfangen. Während des Besuchs erhielt der Kinderprinz Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr, die Einsatzfahrzeuge sowie die technische Ausstattung. Dabei wurde schnell deutlich, dass Tom II. nicht nur als Tollität zu Gast war, sondern eine ganz persönliche Verbindung zur Feuerwehr mitbringt. Tom gilt als großer Feuerwehr-Fan und engagiert sich selbst aktiv in der Jugendfeuerwehr. Mit viel Begeisterung, Interesse und Fachwissen verfolgte er die Einblicke in den Feuerwehralltag und tauschte sich intensiv mit den Einsatzkräften aus. Besonders die Fahrt mit der Drehleiter machte den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Sein Engagement zeigt beispielhaft, wie Brauchtum und Ehrenamt miteinander verbunden werden können. Als Kinderprinz repräsentiert Tom II. die Feuerwehr während seiner Tollitätenzeit in besonders authentischer und überzeugender Weise und steht gleichzeitig für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Auch für die Feuerwehr war der Besuch ein wertvoller Austausch, der die Bedeutung der Jugendfeuerwehr und die Begeisterung junger Menschen für das Ehrenamt eindrucksvoll unterstreicht. Der Termin wurde von allen Beteiligten als herzlich und wertschätzend wahrgenommen. Die Feuerwehr in Düren bedankt sich bei Kinderprinz Tom II. für seinen Besuch und wünscht weiterhin eine schöne, erfolgreiche und sichere Session.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell