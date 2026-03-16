Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuerwehr Düren am Montag mehrfach gefordert

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Düren (ots)

Am Montag, 16. März 2026, wurde die Feuerwehr Düren zu einem Kellerbrand im Stadtteil Birkesdorf alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine diffuse Rauchentwicklung aus einem Kellerraum fest. Ein Trupp unter Pressluftatmer ging zur Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde der betroffene Bereich entraucht.

Ein Bewohner wurde nach rettungsdienstlicher Untersuchung vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Leitungspartner schalteten das Gebäude vor Ort energiefrei.

Im Einsatz waren neben Kräften der Hauptwache der Löschzug 3 mit den Löschgruppen Arnoldsweiler und Birkesdorf, der Löschzug 5 mit den Löschgruppen Echtz, Mariaweiler und Merken sowie die Führungsunterstützungsgruppe.

Parallel dazu kam es in einem Großhandel zur Auslösung einer Brandmeldeanlage. Ursache war vergessenes Essen auf einem Herd. Die eingesetzten Kräfte konnten den Schaden auf den Entstehungsbereich begrenzen.

Bereits am Vormittag war die Feuerwehr Düren in einem Industriegebiet in Birkesdorf im Einsatz. Dort war es zu einem Maschinenbrand gekommen. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch dieser Brand konnte von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

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