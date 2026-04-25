Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in Industriebetrieb - Feuerwehr über Stunden im Dauereinsatz - Mehrere parallele Einsätze forderten die Feuerwehr Düren

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Düren (ots)

Am heutigen Morgen gegen 9:45Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand in einem Industriebetrieb im Stadtteil Birkesdorf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Feuer auf dem Dach eines Industriegebäudes sowie in angrenzenden Industrierohrleitungen festgestellt werden. Umgehend wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Brandbekämpfung sowie die anschließenden Nachlösch- und Kontrollarbeiten gestalteten sich aufgrund der Lage des Feuers und der betroffenen Anlagen als aufwendig. Um die Wasserversorgung sicherzustellen wurden zusätzlich zwei Löschwasserbehälter des Kreises Düren zur Einsatzstelle alarmiert. Neben der Brandbekämpfung wurden durch die Feuerwehr im direkten Schadensumfeld sowie im innerstädtischen Bereich Messungen zum Ausschluss möglicher Schadstoffbelastungen durchgeführt. Parallel zu diesem Einsatz musste die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, einem vermeintlichen Zimmerbrand und einem Verkehrsunfall ausrücken. Diese Einsätze konnten durch die Feuerwehr Düren und Einsatzmitteln des Kreis Düren schnell abgearbeitet werden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte aller Einheiten der Feuerwehr Düren im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Rettungsdienst des Kreises Düren sowie Einheiten des feuerschutztechnischen Zentrums des Kreises Düren. Der Einsatz, insbesondere im betroffenen Industriebetrieb, erstreckte sich über einen Zeitraum von mehr als sechs Stunden.

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