Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, 17.05.2026, gegen 01:20 Uhr

Das 33-jährige, weibliche Opfer parkte ihr Fahrzeug in der Frankfurter Straße. Im Anschluss habe sie ihr Fahrzeug verlassen und sei von hinten angegriffen worden. Ihr sei 4-5 Mal in den Rücken geschlagen, sowie mit dem Fuß auf den Oberschenkel getreten worden.

Es habe sich bei der Täterschaft um zwei männliche Täter gehandelt. Die Täter seien dunkel gekleidet und schwarzhaarig gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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