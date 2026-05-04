PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 58-Jähriger fällt von Anhänger und wird schwer verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Freitagabend (01.05.2026) ist ein 58-Jähriger nach Aufräumarbeiten von der Ladefläche eines fahrenden Anhängers gefallen und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 19:30 Uhr luden der 58-Jährige und der Fahrer eines VW-Bus Bierzeltgarnituren auf einen Anhänger, der an den VW angehängt war. Ersten Erkenntnissen zufolge entschied sich der 58-Jährige, auf der Ladefläche des Anhängers mitzufahren um die Bänke und Tische zu sichern. Nach wenigen Metern musste der Fahrer des VW-Bus bremsen, dabei fiel der 58-Jährige vom Anhänger.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 12:25

    POL-SI: Polizei sucht nach Verkehrsunfall nach einem weißem Kleinwagen -#polsiwi

    Siegen (ots) - Am 01.Mai ist es auf der Sandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 49-jähriger Rollerfahrer zu Fall kam. Die Polizei sucht nun nach einem weißen Kleinwagen, der bei dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Gegen 14:50 Uhr war der 49-Jährige mit seinem 125er Roller in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs. Vor der Einmündung zur ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:23

    POL-SI: Rennradfahrer beinahe zwei Mal hintereinander von Autos erfasst -#polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Für einen 67-jährigen Rennradfahrer ist es am Donnerstagabend (30. April) nicht gut gelaufen. Erst wird er von einem abbiegenden Chevrolet erfasst, anschließend rollt beinahe ein Mercedes gegen den bereits Gestürzten. Zeugen konnten Schlimmeres verhindern. Gegen 17:45 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Rennrad auf der Eiserfelder Straße in ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:00

    POL-SI: Unbekannte klauen Bargeld aus Tresor - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Siegen- Niederschelden (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (29.04.2026) ist es zu einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Bühlstraße in Niederschelden gekommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt ins Objekt. Dort durchwühlten sie im Büro mehrere Schubladen. Außerdem versuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren