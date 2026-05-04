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POL-SI: 58-Jähriger fällt von Anhänger und wird schwer verletzt - #polsiwi
Hilchenbach (ots)
Am Freitagabend (01.05.2026) ist ein 58-Jähriger nach Aufräumarbeiten von der Ladefläche eines fahrenden Anhängers gefallen und verletzte sich dabei schwer.
Gegen 19:30 Uhr luden der 58-Jährige und der Fahrer eines VW-Bus Bierzeltgarnituren auf einen Anhänger, der an den VW angehängt war. Ersten Erkenntnissen zufolge entschied sich der 58-Jährige, auf der Ladefläche des Anhängers mitzufahren um die Bänke und Tische zu sichern. Nach wenigen Metern musste der Fahrer des VW-Bus bremsen, dabei fiel der 58-Jährige vom Anhänger.
Der 58-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.
Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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