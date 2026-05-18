Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Straße, 15.05.2026, 15:00 Uhr bis 17.05.2026, 09:30 Uhr

Unbekannte Täterschaft erlangte Zugang zu einer Schule. Durch die Täterschaft wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Schränke zerstört. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren, dreistelligen Betrag geschätzt, Diebesgut wurde bisher nicht bekannt. Es erfolgte eine Spurensuche am Tatort.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 9330 zu richten.

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