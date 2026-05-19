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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße/ Ackerstraße, Montag, 18.05.2026, gegen 14:00 Uhr

Eine 61-jährige, Fahrradfahrerin war mit dem Rad auf dem Radweg auf der Adersheimer Straße unterwegs, als der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz von der Ackerstraße in die Adersheimer Straße einbiegen wollte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie wurde schwerverletzt per Rettungswagen in das Klinikum Wolfenbüttel eingeliefert.

Sowohl am Fahrzeug, als auch an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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