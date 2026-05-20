Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 20.05.2026: Unfallflucht an Himmelfahrt

Peine (ots)

Am 14.05.2026 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr ist auf dem Parkplatz des ALDI Marktes an der Eichstraße in Ilsede ein Audi beschädigt worden. Das graue Audi A3 Cabrio ist am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt, wahrscheinlich von einem anderen, unbekannten Auto angefahren, worden. Der oder die Verursacher hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert.

Hinweise nimmt die Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0 entgegen.

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