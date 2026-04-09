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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 19-jähriger Leichtkraftradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hünxe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 20:15 Uhr ein 19-jähriger Leichtkraftradfahrer auf dem Postweg schwer verletzt worden.

Ein 22-jähriger Mann aus Wesel fuhr mit einem blauen VW Golf den Postweg in Fahrtrichtung Voshövel. An der Einmündung "Auf dem Kamp" beabsichtigte der Pkw-Fahrer, sein Fahrzeug zu wenden.

Dabei übersah der 22-Jährige nach ersten Erkenntnissen einen 19-jährigen Leichtkraftradfahrer, der den Postweg ebenfalls in Fahrtrichtung Voshövel befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Kradfahrer kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 19-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann nach Angaben der Ärzte ausgeschlossen werden.

Den leicht verletzten Autofahrer brachte ein Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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