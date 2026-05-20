POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.05.2026
Wolfenbüttel (ots)
VW Multivan entwendet
Wolfenbüttel, Am Pfingstanger, 12.05.2026, 12:00 Uhr- 19.05.2026, 07:30 Uhr
In Wolfenbüttel ist es in dem oben genannten Zeitraum zum Diebstahl eines VW Multivans gekommen. Unbekannte Täterschaft entwendeten auf unbekannte Weise den verschlossenen Pkw.
Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.
Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR.
Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
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Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
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