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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

VW Multivan entwendet

Wolfenbüttel, Am Pfingstanger, 12.05.2026, 12:00 Uhr- 19.05.2026, 07:30 Uhr

In Wolfenbüttel ist es in dem oben genannten Zeitraum zum Diebstahl eines VW Multivans gekommen. Unbekannte Täterschaft entwendeten auf unbekannte Weise den verschlossenen Pkw.

Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug veranlasst.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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