Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße, 18.05.2026, 18:00 Uhr bis 19.05.2026, 05:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Schule ein. Im Gebäude hebelte die Täterschaft mehrere Türen auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei konnte ein Schlüsselbund entwendet werden. Die Polizei führte eine entsprechende Spurensuche durch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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