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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Radfahrer bei Kollision mit Fußgänger verletzt - Zeugensuche

Voerde (ots)

Ein 11- jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag (28.04.) gegen 13:30 Uhr den rechten gemeinsamen Geh- und Radweg der Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Möllen. Geh- und Radweg sind durch verschiedene Farben der Pflasterung visuell voneinander getrennt.

Auf dem Stück zwischen Hülsdonkweg und Vorderbruchweg trat eine unbekannte Fußgängerin vom Gehweg auf den Radweg. Es kam hierbei zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Fußgängerin entfernte sich anschließend in Richtung Möllen, ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Frau wird beschrieben als ca. 50-55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, kurze weiß-blonde Haare, bekleidet mit rosa Jacke, rosa Schuhen und Jeans.

Eine Autofahrerin hielt an, sich nach dem Wohlergehen des Kindes zu erkundigen.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat aus Voerde (Tel. 02064-622 0) sucht nun die Fußgängerin, die Autofahrerin sowie Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

EG/Ref. 260429-1333

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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