POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.05.2026: Tankstelleneinbruch in Ilsede
Peine (ots)
In der Nacht zum 22.05.2026 sind mehrere bislang unbekannte Personen in eine Tankstelle in Groß Ilsede eingebrochen. Die Täter haben gegen 02:15 Uhr die Eingangstür zerstört und den Verkaufsraum auf diesem Weg betreten. Anschließend haben sie eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen.
Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
olizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell