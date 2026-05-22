PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.05.2026: Tankstelleneinbruch in Ilsede

Peine (ots)

In der Nacht zum 22.05.2026 sind mehrere bislang unbekannte Personen in eine Tankstelle in Groß Ilsede eingebrochen. Die Täter haben gegen 02:15 Uhr die Eingangstür zerstört und den Verkaufsraum auf diesem Weg betreten. Anschließend haben sie eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

olizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 09:01

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.05.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl hochwertiger Fahrräder Heiningen, zwischen dem 19.05.2026, 19:00 Uhr und dem 20.05.2026, 07:30 Uhr Unbekannte Täterschaft entwendete in Heiningen mehrere hochwertige Fahrräder. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte die Täterschaft unter anderem Fahrradschlösser beschädigt und konnte so die Fahrräder entwenden. Es entstand ein ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 13:13

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.05.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Wolfenbüttel, K66 zwischen Groß Stöckheim und Leiferde Der 24-jährige Fahrer eines VW befuhr die K66 in Richtung Groß Stöckheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der VW Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. Der 24-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren