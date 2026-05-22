Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.05.2026: Tankstelleneinbruch in Ilsede

Peine (ots)

In der Nacht zum 22.05.2026 sind mehrere bislang unbekannte Personen in eine Tankstelle in Groß Ilsede eingebrochen. Die Täter haben gegen 02:15 Uhr die Eingangstür zerstört und den Verkaufsraum auf diesem Weg betreten. Anschließend haben sie eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171 999-0 entgegen.

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