Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 28.05.2026: Einbruch in Tankstelle in Denstorf

Peine (ots)

Gegen 04:00 Uhr am 28.05.2026 haben Zeugen gemeldet, dass in eine Tankstelle in Denstorf eingebrochen werde. Bislang unbekannte Täter schlugen die Schaufensterscheibe der Tankstelle ein, um anschließend den Verkaufsraum zu betreten. Offenbar aufgrund der vorhandenen Sicherungseinrichtungen wird kein Diebesgut erlangt, so dass die Täter das Gelände anschließend verließen.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Peine hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge zu vorherigen, ähnlichen Taten werden geprüft.

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