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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 06.06.2026 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall auf der L161 zwischen Küssaberg und Ettikon. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 19-jährige Audi-Fahrerin im Rahmen eines Überholmanövers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf einem Feldweg, neben der Straße geparkten Autos. Dabei entstand Sachschaden von geschätzt 100.000 Euro. Nach Zeugenaussage soll ein schwarzer VW Passat mit ZH- Kontrollschild in den Unfall involviert gewesen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum flüchtigen VW Passat machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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