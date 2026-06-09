Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fahrzeug kommt von Straße ab und überschlägt sich

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden kam es am Montagabend, 08.06.2026 gegen 22.20 Uhr zwischen Maulburg und Adelhausen. Die Strecke befuhr zuvor auf der L139 ein 26 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Richtung Adelhausen. In einer Rechtskurve kam er aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Von zwei Ersthelfern wurde der 26-Jährige aus dem Fahrzeug geborgen, welcher unverletzt blieb. Zur medizinischen Abklärung wurde er dennoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem BMW entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

md/ce

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