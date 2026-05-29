Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (26.05.2026) an der Lenbachstraße ein Pedelec gestohlen. Der 37 Jahre alte Besitzer stellte das Zweirad gegen 13.00 Uhr an der Lenbachstraße ab und sicherte es mit einem Kettenschloss an einer Laterne. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, war das weiße Pedelec der Marke Ghost im Wert von knapp 4.000 Euro weg, auch das Schloss nahmen die Diebe mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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