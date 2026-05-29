POL-S: Busfahrer geschlagen und getreten - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Ein 61 Jahre alter Busfahrer ist bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch (27.05.2026) an der Bushaltestelle Schlossplatz in der Richard-von-Weizsäcker-Planie von einem unbekannten Mann verletzt worden. Der 61-Jährige forderte gegen 16.50 Uhr den unbekannten Mann auf, den Bus zu verlassen, da er sich ungebührlich verhalten hatte. Während beide den Bus verließen, beleidigte der Unbekannte den Busfahrer und es kam zu einer Rangelei in deren Verlauf beide zu Boden gingen und der Busfahrer getreten wurde. Ein Zeuge bemerkte die Situation und verständigte die Polizei, worauf der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter war 25 bis 30 Jahre alte, zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine hagere Statur und kurze, dunkle Harre und einen Bart. Er trug ein orangenes T-Shirt, eine Dreiviertel-Hose und einen beigen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.
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