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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Busfahrer geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 61 Jahre alter Busfahrer ist bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch (27.05.2026) an der Bushaltestelle Schlossplatz in der Richard-von-Weizsäcker-Planie von einem unbekannten Mann verletzt worden. Der 61-Jährige forderte gegen 16.50 Uhr den unbekannten Mann auf, den Bus zu verlassen, da er sich ungebührlich verhalten hatte. Während beide den Bus verließen, beleidigte der Unbekannte den Busfahrer und es kam zu einer Rangelei in deren Verlauf beide zu Boden gingen und der Busfahrer getreten wurde. Ein Zeuge bemerkte die Situation und verständigte die Polizei, worauf der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter war 25 bis 30 Jahre alte, zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine hagere Statur und kurze, dunkle Harre und einen Bart. Er trug ein orangenes T-Shirt, eine Dreiviertel-Hose und einen beigen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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