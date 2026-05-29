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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) in der Schwabstraße hat sich ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 16.00 Uhr in Richtung Schwabtunnel unterwegs und wollte offenbar nach links in die Reinsburgstraße abbiegen. Hierbei missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht und stieß mit dem aus entgegengesetzter Richtung geradeausfahrenden Motorradfahrer zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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