POL-WAF: Oelde. Verletzung durch Abfallsammelfahrzeug
Warendorf (ots)
Beim Abfahren von Müll ist am Dienstag (21.04.2026, 12.50 Uhr) ein 24-jähriger Verler in Oelde leicht verletzt worden.
Während des Einsammelns von gefüllten Mülltonnen lenkte ein 68-jähriger LKW Fahrer aus Wiedenbrück das Abfallsammelfahrzeug, sodass das Heck stark nach links ausschwenkte. Der 24-Jährige - Mitarbeiter eines Müllabfuhrunternehmens - wurde durch den LKW leicht verletzt.
Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, Sachschaden entstand nicht.
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