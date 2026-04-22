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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verletzung durch Abfallsammelfahrzeug

Warendorf (ots)

Beim Abfahren von Müll ist am Dienstag (21.04.2026, 12.50 Uhr) ein 24-jähriger Verler in Oelde leicht verletzt worden.

Während des Einsammelns von gefüllten Mülltonnen lenkte ein 68-jähriger LKW Fahrer aus Wiedenbrück das Abfallsammelfahrzeug, sodass das Heck stark nach links ausschwenkte. Der 24-Jährige - Mitarbeiter eines Müllabfuhrunternehmens - wurde durch den LKW leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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