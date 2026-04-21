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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW Passat angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Eine 69-jährige Ahlenerin war am Donnerstag (16.04.2026, 13.00 Uhr) mit ihrem grauen VW Passat auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen unterwegs.

Auf Höhe der Kreuzung Kapellenstraße / Konrad-Adenauer-Ring hielt sie verkehrsbedingt an der rotzeigenden Ampel für Linksabbieger an. Eine bislang unbekannte Frau fuhr geradeaus auf der Straße Hohle Eiche und touchierte beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel der 69-Jährigen. Die Unbekannte fuhr weiter in Fahrtrichtung Hohle Eiche, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wir bitten die Beteiligte und weitere Zeugen sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail:

Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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