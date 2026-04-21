Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Diebstahl von Fahrradtaschen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zum Diebstahl von Fahrradtaschen an verschiedenen Supermärkten im Telgter Stadtgebiet.

Am vergangenen Donnerstag (16.04.2026) wurde eine schwarze Fahrradtasche der Marke Vaude von einem dunkelgrünen Cube Trecking-Pedelec mit schwarzem Gepäckträger und Handgriffen in Korkoptik gestohlen. Das Pedelec stand direkt vor einem Discounter an der Straße Orkotten in der Nähe des Kreisverkehres. Die Tatzeit war zwischen 19.55 Uhr und 20.10 Uhr, das Rad war rechts neben dem Eingang geparkt.

Ebenfalls am Donnerstag (16.04.2026) wurde eine grüne Sporttasche mit schwarzem Leopardenmuster aus dem Fahrradkorb vorne entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein auffälliges Lasten-Fahrrad/Pedelec. Das Rad stand an einem Supermarkt an der Straße Orkotten/Ecke Wolbecker Straße direkt linksseitig an den Fahrradständern. Die Tatzeit war zwischen 13.05 Uhr und 13.07 Uhr.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung gesehen oder diese oder andere Diebstähle unter Umständen sogar beobachtet haben, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Denken Sie unbedingt daran:

- Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt am Fahrrad - Nehmen Sie Ihre Tasche mit, wenn Sie sich vom Fahrrad entfernen - Bewahren Sie keine Wertgegenstände darin auf

Und auch Handtaschen und Rucksäcke mit Wertgegenständen gehören nicht in den Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.

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