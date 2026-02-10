PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf - Schulwegsunfall mit leichtverletztem Kind

Bad Kreuznach (ots)

Am 10.02.2026 gegen 08:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Gensinger Straße / Heidenmauer in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 11-jähriges Kind leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind die Gensinger Straße an der Fußgängerampel während einer Grünlichtphase. Hierbei wurde es von einem silbernen Kleinwagen, welcher stadteinwärts fuhr, angefahren und stürzte samt geschobenem Fahrrad zu Boden. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, um mit dem Kind zu sprechen, entfernte sich dann jedoch ohne Angaben seiner Personalien oder der Verständigung von Sorgeberechtigten bzw. der Polizei von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet etwaige Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

