Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geschädigter nach Streifschaden gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen Geschädigten, dessen Pkw am Freitag (17.04.2026, gegen 11.15 Uhr) an der Parkstraße in Ahlen angefahren und beschädigt wurde.

Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Parkstraße in Höhe des Krankenhauses in Fahrtrichtung der Innenstadt. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte sie nach rechts an den Fahrbahnrand, zwischen zwei geparkte Pkw. Als das entgegenkommende Auto vorbeigefahren war, setzte die 48-jährige Frau ihre Fahrt fort, lenkte aus der Parklücke heraus, fuhr dann an dem rechts am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei und streifte die linke Fahrzeugseite. Nachdem sie zunächst weitergefahren war, kehrte sie wenig später zurück, das beschädigte Auto war nicht mehr vor Ort.

Wem gehört dieses beschädigte Auto? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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