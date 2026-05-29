Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall mehrere Verletzte

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 84 Jahre alter Opel-Fahrer soll am Donnerstag (28.05.2026) in der Kirchheimer Straße einen Auffahrunfall verursacht haben, bei dem sich vier Personen, teils schwere Verletzungen zugezogen haben. Der 84 Jahre alte Mann fuhr gegen 16.40 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Heumaden. Als der 60-jährige VW-Fahrer vor ihm bremste fuhr der 84-Jährige auf den VW auf. Hierbei verletzte sich der 60-jährige VW-Fahrer schwer und seine 52-jährige Beifahrerin leicht. Der 84-Jährige und seine 86-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kirchheimer Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

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