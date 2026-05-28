Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sammelsticker gestohlen und sich gegen Festnahme gewehrt- Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.05.2026) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht in einem Lebensmittelgeschäft in einem Einkaufscenter an der Wildunger Straße Sammelsticker gestohlen und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der Mann nahm gegen 14.10 Uhr vier Päckchen Fußball-Sammelsticker im Wert von rund 24 Euro an sich und bezahlte an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser. Als ein Ladendetektiv ihn ansprach, soll sich der 25-Jährige losgerissen und den Ladendetektiv weggestoßen haben. Anschließend flüchtete er mit den Sammelbildern. Alarmierte Securitymitarbeiter fanden den Mann im Einkaufscenter im ersten Stock. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen daraufhin fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

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