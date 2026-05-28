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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- West / - Mitte (ots)

   Unbekannte sind am Mittwoch (27.05.2026) in eine Wohnung an der 
Rosenbergstraße und an der Straße Am Neckartor eingebrochen. Die 
Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr die Wohnungstür 
einer Wohnung im Erdgeschoss an der Rosenbergstraße auf. Sie 
durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas 
stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Straße Am Neckartor 
hebelten die Täter zwischen 09.20 Uhr und 18.30 Uhr die Wohnungstür 
einer Wohnung im ersten Stock auf. Sie öffneten Schränke und 
Schubladen und erbeuteten Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter 
der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. 
Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen:
   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit
   -       schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der 
           Nachbarschaft hilft
   -       Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: 
           Veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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