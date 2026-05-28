Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- West / - Mitte (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (27.05.2026) in eine Wohnung an der Rosenbergstraße und an der Straße Am Neckartor eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung im Erdgeschoss an der Rosenbergstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Straße Am Neckartor hebelten die Täter zwischen 09.20 Uhr und 18.30 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung im ersten Stock auf. Sie öffneten Schränke und Schubladen und erbeuteten Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilft - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: Veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

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