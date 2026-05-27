Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Security bedroht - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.05.2026) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Supermarkt an der Hauptstätter Straße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 15.45 Uhr vier Bierdosen und ein Gewürz im Wert von 6,45 Euro in seine Umhängetasche steckte und an der Kasse lediglich einen Bund Radieschen bezahlte. Als der 26-Jährige den Tatverdächtigen ansprach und sich ihm in den Weg stellte, soll der 33-Jährige dem Mitarbeiter Gewalt angedroht haben. Trotzdem gelang es dem 26-Jährigen, den Tatverdächtigen zu überwältigen und ihn den alarmierten Beamten zu übergeben. Der 33-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (27.05.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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