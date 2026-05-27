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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (26.05.2026) an der Stadtbahnhaltestelle Uff-Kirchhof einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor in der Seelbergstraße masturbiert haben soll. Eine 58 Jahre alte Frau befand sich gegen 18.30 Uhr in einem Nagelstudio an der Seelbergstraße. Sie bemerkte, wie der 47-Jährige an die Schaufensterscheibe trat, seine Hose herunter ließ und an seinem Glied manipuliert haben soll. Der 47-Jährige flüchtete zunächst unerkannt, Polizeibeamte trafen den Mann im Rahmen der Fahndung gegen 20.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Uff-Kirchhof an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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