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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (25.05.2026) einen 25 Jahre alten Mann an der Rathauspassage festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 22.45 Uhr den 25 Jahre alten Mann in der Rathauspassage. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden sie 10 Gramm Marihuana, eine Kokainplombe und etwa 50 Ecstasy Tabletten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie weitere rund 300 Gramm Marihuana und 10 Gramm Kokain. Sie beschlagnahmten die mutmaßlichen Betäubungsmittel und nahmen den 25-Jährigen fest. Der Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit soll im Laufe des Montags (26.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

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Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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