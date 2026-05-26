Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit Kleinkrafträdern

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagmittag (24.05.2026) in der Theodor-Heuss-Straße haben sich zwei 34 Jahre alte Männer leichte und schwere Verletzungen zugezogen. Die beiden Rollerfahrer waren gemeinsam gegen 15.10 Uhr in Richtung Paulinenstraße unterwegs. Als der vorne fahrende Piaggo-Fahrer abbremste, fuhr der hinter ihm fahrende 34-Jährige, ebenfalls mit einer Piaggo, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Bremse, auf und beide stürzten. Rettungskräfte kümmerten sich um beide und brachten den Schwerverletzen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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